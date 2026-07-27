WTA 500 Washington 2026: ottimo rientro per Cocciaretto, rimontata Tauson

Al rientro dopo i problemi al ginocchio, Elisabetta Cocciaretto rimonta Clara Tauson al primo turno del WTA 500 di Washington 2026. Finisce 4-6 7-6(2) 7-6(2) in 3 ore e 6 minuti. La partita-maratona tra l’italiana e la danese ha poco ritmo ed è caratterizzata da parecchi errori da ambo le parti. Tauson è particolarmente incostante, alternando picchi di buon gioco a momenti di black-out totale tra doppi falli e sbagli grossolani. Cocciaretto interrompe una striscia di tre sconfitte consecutive in primi turni WTA. La tennista marchigiana cercherà di dare un nuovo sussulto alla sua stagione che, dopo uno splendido avvio (vittoria del WTA 250 di Hobart, quarti di finale del WTA 1000 di Doha), si è un po’ arenata. Per Tauson un brutto segnale prima della cambiale più importante dell’anno: difende la semifinale al WTA 100o di Toronto.

La partita

In apertura di match Tauson allunga subito e, senza concedere occasioni di contro-break, intasca il primo set 6-4. Il copione si ripropone analogo nel secondo parziale: Cocciaretto perde subito il servizio. L’italiana avrebbe l’occasione di rientrare quando sul 2-1 si trova avanti 40-15, ma non riesce a convertire nessuna delle due palle break. Il match però non è finito: sul 3-2 40-0 Tauson si complica la vita con due doppi falli consecutivi e Cocciaretto recupera il break. Il secondo set si risolve quindi al tie-break, dove Cocciaretto va sotto 0-2 per poi vincere sette punti consecutivi.

Nel set decisivo, si arriva nuovamente al tie-break dopo due break e dell’azzurra e altrettanti contro-break dell’avversaria. Cocciaretto serve anche per il match sul 5-4, ma non sfrutta la chance. Il secondo tie-break sembra un copia-incolla del primo: Tauson va in vantaggio, ma poi perde il bandolo della matassa. Cocciaretto ringrazia e chiude 7-2 per raggiungere il secondo turno del WTA 500 di Washington.