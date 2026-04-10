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Tabellone qualificazioni ATP 500 Barcellona 2026: tutti gli accoppiamenti

By Tommaso de Laurentiis
1 Min Read
Francesco Maestrelli nell torneo dell'Australian Open 2026
Francesco-Maetsrelli-Foto-Patrick Hamilton - IPA_Agency_IPA70280700

È stato sorteggiato il tabellone delle qualificazioni dell’ATP 500 di Barcellona 2026. Il torneo spagnolo, il programma dal 13 al 19 aprile, vede tre azzurri a caccia del main draw: Francesco Maestrelli, Matteo Arnaldi e Giulio Zeppieri se la vedranno all’esordio con Daniel Merida, Quentin Halys e Juan Manuel Cerundolo, rispettivamente testa di serie numero 11, 8 e 2

IL TABELLONE COMPLETO

(1) Quinn vs Basilashvili
Maestrelli vs (11) Merida

(2) J.M.Cerundolo vs Zeppieri
de Jong vs (12) Bonzi

(3) Trungelliti vs (WC) Budkov Kjaer
Martinez vs (9) Carreno-Busta

(4) Ofner vs (WC) Sanchez Quiles
Gea vs (10) Kypson

(5) Medjedovic vs Gaubas
Arnaldi vs (8) Halys

(6) Vukic vs Virtanen
(WC) Gurri vs (7) Muller

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