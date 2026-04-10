Tabellone qualificazioni ATP 500 Barcellona 2026: tutti gli accoppiamenti

È stato sorteggiato il tabellone delle qualificazioni dell’ATP 500 di Barcellona 2026. Il torneo spagnolo, il programma dal 13 al 19 aprile, vede tre azzurri a caccia del main draw: Francesco Maestrelli, Matteo Arnaldi e Giulio Zeppieri se la vedranno all’esordio con Daniel Merida, Quentin Halys e Juan Manuel Cerundolo, rispettivamente testa di serie numero 11, 8 e 2

IL TABELLONE COMPLETO

(1) Quinn vs Basilashvili

Maestrelli vs (11) Merida

(2) J.M.Cerundolo vs Zeppieri

de Jong vs (12) Bonzi

(3) Trungelliti vs (WC) Budkov Kjaer

Martinez vs (9) Carreno-Busta

(4) Ofner vs (WC) Sanchez Quiles

Gea vs (10) Kypson

(5) Medjedovic vs Gaubas

Arnaldi vs (8) Halys

(6) Vukic vs Virtanen

(WC) Gurri vs (7) Muller