Tabellone qualificazioni ATP 500 Barcellona 2026: tutti gli accoppiamenti

È stato sorteggiato il tabellone delle qualificazioni dell’ATP 500 di Barcellona 2026. Il torneo spagnolo, il programma dal 13 al 19 aprile, vede tre azzurri a caccia del main draw: Francesco Maestrelli, Matteo Arnaldi e Giulio Zeppieri se la vedranno all’esordio con Daniel Merida, Quentin Halys e Juan Manuel Cerundolo, rispettivamente testa di serie numero 11, 8 e 2
IL TABELLONE COMPLETO
(1) Quinn vs Basilashvili
Maestrelli vs (11) Merida
(2) J.M.Cerundolo vs Zeppieri
de Jong vs (12) Bonzi
(3) Trungelliti vs (WC) Budkov Kjaer
Martinez vs (9) Carreno-Busta
(4) Ofner vs (WC) Sanchez Quiles
Gea vs (10) Kypson
(5) Medjedovic vs Gaubas
Arnaldi vs (8) Halys
(6) Vukic vs Virtanen
(WC) Gurri vs (7) Muller