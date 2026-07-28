Laver Cup 2026: Ruud completa il Team Europe

Completati i roster delle due squadre di Laver Cup 2026. L’ormai apprezzatissima competizione dedicata a Rod Laver e istituita dal 2017 prenderà piede anche quest’anno, dal 25 al 27 settembre, a Londra. Nella passata edizione fu il Team World a imporsi per 15-9, ma quest’anno i rivali del Team Europe potranno contare su un organico super competitivo.

Casper Ruud, alla sua sesta partecipazione consecutiva è l’ultima pedina aggiunta alla corte di capitan Yannick Noah. Insieme al norvegese ci saranno Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Rafael Jodar, Jakub Mensik e Flavio Cobolli. Un gruppo d’élite ricco di talento, che si scontrerà con l’altrettanta valida squadra costituita dal resto del mondo. Taylor Fritz, Ben Shelton, Tommy Paul, Learner Tien, Alex de Minaur e Alexander Bublik: i sei tennisti guidati da Andre Agassi per la difesa del titolo.