Nella giornata di lunedì Luciano Darderi si è operato alle tonsille a Buenos Aires. Un problema finalmente risolto che il tennista azzurro si portava dietro da parecchio tempo, come spiegato nel post partita della sfida persa contro Francisco Comesana al secondo turno del Roland Garros: “È già da un anno che devo operarmi alle tonsille perché sono sempre malato, ho avuto la febbre e nemmeno contro Ofner dovevo entrare in campo. Non mi piace dirlo prima dei tornei, però devo operarmi appena possibile“.

Il numero 17 del mondo, dopo una stagione sul rosso più che positiva, farà il suo ritorno in campo sull’erba del Queen’s nel torneo ATP 500 in programma dal 15 al 21 giugno sull’erba londinese.