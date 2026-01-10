United Cup 2026, Hurkacz: ”Speciale vincere come squadra, felici di essere ancora in finale”

La Polonia ha ottenuto il pass per la finale della United Cup, dove affronterà la Svizzera di Belinda Bencic e Stan Wawrinka. Nella conferenza stampa post match, i vari componenti del team si sono espressi riguardo il bel percorso che stanno portando avanti e le ottime prestazioni in campo. Il primo ad essere incalzato è stato Hubert Hurkacz, che si è concentrato sulla terza finale consecutiva raggiunta nella competizione: “È molto speciale vincere come squadra, siamo contenti di essere ancora in finale. Le emozioni provate durante il doppio misto sono state forti. Sono felice di come ho giocato, soprattutto dopo la sconfitta contro Alex (de Minaur, ndr)”.

Le parole di Swiatek e Zielinski

Ha poi preso la parola il doppista Jan Zielinski, che ha sottolineato l’unicità di giocare per il proprio paese: “È difficile spiegare a parole cosa significhi rappresentare la propria nazione. Le settimane di Coppa Davis e United Cup sono occasioni speciali per me”. Al contrario di quanto si possa pensare, il ventinovenne ha avuto in passato più di qualche dubbio sulle proprie capacità in doppio misto: “Ero molto vicino a ritirarmi completamente dal doppio misto, poi è arrivata Su-Wei che ha cambiato la mia visione in maniera totale del doppio”.

Infine è stato il turno di Iga Swiatek, la quale dopo aver perso con Coco Gauff ha elogiato la stessa giovane statunitense per i progressi mostrati nell’ultimo periodo, tanto da uscire sconfitta contro di lei negli ultimi quattro scontri: “Mi è sembrato che Coco sia migliorata molto. Inoltre, con l’età, aumenta l’esperienza. Lei ha iniziato molto presto, a sedici anni, prima della maggior parte di noi”.