Nardi rassicura: “Sto recuperando da un problema all’anca. L’obiettivo è l’America”

Luca Nardi è tornato a parlare della sua condizione fisica. Il pesarese, che in stagione ha disputato 30 partite (14-16), ha aggiornato i suoi fan con un post su Instagram in cui ha voluto rassicurare tutti, in vista del ritorno in campo. Non si ha ancora una data precisa, ma, stando alle parole del classe 2003, il recupero procede nella giusta direzione.

“Un piccolo aggiornamento su questi ultimi mesi. Dopo la frattura all’ulna, ho dovuto convivere con diversi problemi muscolari” scrive Nardi, assente dai campi dal 13 luglio dopo la sconfitta al primo turno di qualificazioni dell’ATP 250 di Umago. “In questo momento sto recuperando da un edema osseo all’anca destra, che mi tiene ancora lontano dal campo. Sto lavorando per tornare presto, con l’obiettivo di essere pronto per il tour americano. Grazie a tutti per il supporto”.