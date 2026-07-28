Lehecka: il nuovo allenatore è Fontang, ex coach di Auger-Aliassime (FOTO)

Nei giorni successivi a Wimbledon 2026 si è creato un singolare intreccio tra Jiri Lehecka e Felix Auger-Aliassime. Entrambi i tennisti hanno deciso di separarsi dai rispettivi, storici coach. Il ceco ha terminato la collaborazione con Michal Navratil, mentre il canadese ha interrotto il proprio rapporto con Frederic Fontang. Si tratta di due binomi molto importanti per i tennisti che, sotto la guida di Navratil e Fontang, hanno raggiunto i picchi massimi delle loro carriere.

L’intreccio è diventato ancor più suggestivo in seguito alle immagini postate sui social da Lehecka. Il classe 2001 ha pubblicato due scatti proprio assieme all’ex coach di Aliassime, scrivendo “Arrivati a Los Cabos con nuove sfide all’orizzonte, benvenuto nel team Fred”. Lehecka ha quindi ufficializzato Fontang come suo nuovo allenatore e si appresta ad esordire all’ATP 250 di Los Cabos 2026 contro Coleman Wong. Sarà la prima uscita ufficiale per il nuovo binomio coach-giocatore. I due cercheranno di scalare l’ultimo gradino che separa l’attuale numero 12 del mondo dai piani più alti del tennis mondiale, mirino impostato sulla Top 10.

Al contrario, Aliassime non ha ancora comunicato alcuna decisione in merito alla sua guida tecnica. Rimane da vedere chi sarà presente nel suo box nel Masters 1000 di Montreal che sarà il torneo della sua città natale e lo vedrà numero 2 del seeding alle spalle del solo Alexander Zverev.