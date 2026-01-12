Australian Open 2026: programma, orari e ordine di gioco di martedì 13 gennaio. Sette azzurri al via

Il programma delle qualificazioni con gli orari italiani e l’ordine di gioco di martedì 13 gennaio per l’Australian Open 2026. Saranno sette complessivamente, i match che coinvolgeranno i tennisti e le tenniste azzurre. Nel primo match sul campo n. 6 Stefano Travaglia sfiderà la wild card Blake Ellis. Il programma sul campo 16 sarà aperto dal derby tutto azzurro tra Maestrelli e Giustino. Sul campo 15 tripla sfida azzurra, inizia Pieri opposta a Tan, segue Stefanini con Vedder, nel quarto incontro troviamo la durata sfida per Marco Cecchinato con Blockx. Sul campo 17 sarà la prima volta in un tabellone Slam per Silvia Ambrosio con Sanchez. Chiuderà il programma sul campo 17 Federico Cinà con Lloyd Harris. Di seguito il programma completo:

IL PROGRAMMA DEGLI ITALIANI DI MARTEDÌ 13 GENNAIO

Campo 6

ore 00:00

Stefano Travaglia – Blake Ellis (WC)

Campo 14

4º incontro dalle ore 00:00

Federico Cinà – Lloyd Harris

Campo 15

ore 00:00

Jessica Pieri – Harmony Tan

a seguire

Lucrezia Stefanini (26) – Eva Vedder

4º incontro dalle ore 00:00

Marco Cecchinato – Alexander Blockx (7)

Campo 16

ore 00:00

Francesco Maestrelli (24) – Lorenzo Giustino

Campo 17

3º incontro dalle 00:00

Silvia Ambrosio – Ana Sofia Sanchez

Il programma completo di martedì 13 gennaio