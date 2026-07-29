Entry List Wta Monterrey 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 500 di Monterrey 2026, in programma dal 24 al 29 agosto sul cemento all’aperto. Prima di sbarcare a New York per l’ultimo Slam stagionale, il circuito Wta fa una breve tappa in Messico nella settimana antecedente al major a stelle e strisce. Quello di Monterrey è l’unico evento in calendario durante questa settimana. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 500 di Monterrey.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST WTA MONTERREY 2026
Noskova, Linda CZE 7
Cirstea, Sorana ROU 17
Alexandrova, Ekaterina 19
Chwalinska, Maja POL 21
Mertens, Elise BEL 23
Potapova, Anastasia 27
Tauson, Clara DEN 30
Li, Ann USA 31
Vekic, Donna CRO 35
Tjen, Janice INA 37
Bejlek, Sara CZE 38
Bucsa, Cristina ESP 40
Bartunkova, Nikola CZE 41
Oliynykova, Oleksandra UKR 44
Tagger, Lilli AUT 45
Frech, Magdalena POL 48
Sherif, Mayar EGY 50
Sonmez, Zeynep TUR 52
Marcinko, Petra CRO 53