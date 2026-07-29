Venus Williams, a Washington la dodicesima sconfitta di fila: il cuore non basta più, e ora?

di Matteo Cubadda

Ritorno amaro per Venus Williams. La statunitense classe 1980, tornata in campo dopo diversi mesi di assenza, è stata eliminata al primo turno del Citi Open da Anastasia Potapova. La pluricampionessa Slam si è arresa in due set con il punteggio di 6-3 6-3 salutando subito il torneo di Washington.

UN’ALTRA SCONFITTA

Siamo sinceri: a molti appassionati, ai romantici del tennis e agli sportivi in generale, questa sconfitta lascia un velo di tristezza. Venus Williams rappresenta una delle pagine più importanti della storia di questo sport, ma il momento attuale impone una riflessione: è davvero giusto concederle una wild card? La statunitense ha incassato la dodicesima sconfitta consecutiva, la nona nel 2026, in una spirale negativa che sembra non avere fine. Nell’ultimo anno Venus non è riuscita a trovare una vittoria su nessuna superficie, dalla terra all’erba fino al cemento. L’ultimo successo risale al Washington Open, contro Peyton Stearns, nel primo turno dell’edizione precedente. La sette volte campionessa Slam con 49 titoli vinti nel circuito maggiore, occupa la posizione numero 664 del ranking WTA, un dato che racconta le difficoltà di una leggenda che continua a giocare per pura passione, ma che fatica sempre più a trovare un livello accettabile.