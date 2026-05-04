Tabellone maschile Internazionali d’Italia 2026: tutti gli accoppiamenti

È stato sorteggiato il tabellone maschile degli Internazionali d’Italia 2026, torneo in programma dal 6 al 17 maggio al Foro Italico. Testa di serie numero uno – nonché favorito assoluto per la vittoria finale – Jannik Sinner, ma sono ben quattro gli italiani nei top seeds: Lorenzo Musetti sarà il numero 8 del tabellone, Flavio Cobolli il 10 e Luciano Darderi il 18. Undici gli azzurri in totale in main draw: ci sono anche Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Federico Cinà, Francesco Maestrelli e Gianluca Cadenasso.
IL TABELLONE COMPLETO
PARTE ALTA
(1) Sinner vs bye
Ofner vs Michelsen
Popyrin vs Berrettini
(26) Mensik vs bye
(20) Tiafoe vs bye
Sonego vs Buse
Nardi vs (Q)
(15) Fils vs bye
(12) Rublev vs bye
Kecmanovic vs (Q)
(Q) vs J.M. Cerundolo
(21) Davidovich Fokina vs bye
(30) Nakashima vs bye
Bautista Agut vs Maestrelli
(Q) vs (Q)
(5) Shelton vs bye
(4) Auger-Aliassime vs bye
Shapovalov vs Navone
Medjedovic vs Royer
(27) Fonseca vs bye
(24) Etcheverry vs bye
Burruchaga vs Bellucci
Giron vs Cilic
(14) Vacherot vs bye
(10) Cobolli vs bye
Bergs vs Atmane
Tirante vs Cadenasso
(17) Norrie vs bye
(28) Moutet vs bye
Quinn vs (Q)
Tsitsipas vs Machac
(7) Medvedev vs bye
PARTE BASSA
(8) Musetti vs bye
Mpetshi Perricard vs (Q)
(Q) vs Tabilo
(25) Cerundolo vs bye
(23) Ruud vs bye
Trungelliti vs Svajda
Struff vs (Q)
(11) Lehecka vs bye
(13) Khachanov vs (bye
Ugo Carabelli vs Shevchenko
Muller vs van de Zandschulp
(22) Rinderknech vs bye
(31) Humbert vs bye
Marozsan vs Kopriva
Fucsovics vs (Q)
(4) Djokovic vs bye
(6) de Minaur vs bye
Arnaldi vs Munar
(Q) vs Borges
(32) Jodar vs bye
(19) Tien vs bye
Dzumhur vs Mannarino
Brooksby vs Baez
(9) Bublik vs bye
(16) Paul vs bye
Vukic vs (Q)
Hurkacz vs Hanfmann
(19) Darderi vs bye
(29) Griekspoor vs bye
Cinà vs Blockx
Zhang vs Altmaier
(2) Zverev vs bye