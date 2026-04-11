WTA 125 Madrid 2026: Pigato vola in finale, è la prima in un WTA 125

Continua la grandissima settimana di Lisa Pigato nel WTA 125 di Madrid 2026. Con la vittoria su Polina Kudermetova, infatti, la classe 2003 ha raggiunto la sua prima finale in carriera a livello WTA 125. Lisa è stata abile a sfruttare la giornata non perfetta della russa naturalizzata uzbeka, che nel corso del primo set ha chiesto un medical time out per un problema alla spalla destra. Il match è terminato 6-0 2-6 6-1 in favore dell’azzurra. Tre fasi di gioco ben distinte che hanno coinciso con i tre set, dominati e mai davvero lottati. Unica eccezione la fase finale del terzo set in cui Pigato ha annullato 5 palle break tra il quinto e il settimo gioco. Ha così impedito a Kudermetova di riaprire il set decisivo.

Con l’accesso in finale Pigato dà continuità al suo ottimo inizio di 2026 in cui ha vinto due ITF (W75 Nonthaburi 2, W35 San Gregorio). Lunedì ritoccherà nuovamente il suo best ranking, avvicinandosi alla Top 150 che sarebbe distante una manciata di punti in caso di vittoria del torneo. Un altro bel segnale per il movimento femminile dopo la vittoria della Nazionale contro il Giappone nelle qualificazioni della Billie Jean King Cup e l’accesso in finale di Tyra Grant all’ITF W35 di Santa Margherita di Pula.