Andrea Petkovic esalta Sinner: “Robotico? Jannik è molto di più”

Robotico. Non c’è modo migliore per sintetizzare l’atteggiamento di Jannik Sinner quando sveste i panni dell’altoatesino mite e pacato e indossa proprio quelli di un robot, una volta in campo. Ma l’azzurro non è soltanto questo, è molto di più.

Perché Jannik può anche dare l’idea di agire come un automa, senza apparenti emozioni, ma la realtà è ben altra. E, sebbene la grande differenza, quando lo si paragona con il rivale Carlos Alcaraz, faccia sempre riferimento al suo quieto temperamento – in netto contrasto con il carisma esuberante del murciano – anche Jannik vede il tennis a colori e non in bianco e nero.

Il pensiero di Petkovic

Nel podcast di Tennis Channel “The Big T”, Mark Petchey e Andrea Petkovic si sono soffermati proprio su questo aspetto del numero 2 del mondo, che spesso tende a sfuggire a molti. L’approccio di Sinner può essere solo definito come robotico o si può andare più a fondo?

L’ex numero 9 del mondo racconta un episodio avuto con il campione azzurro durante un’intervista in tedesco, che ha messo in luce una nuova versione del nativo di San Candido. “Ho avuto il piacere di intervistare Jannik in tedesco, dove è fantastico. In inglese è bravo, ma le lingue diverse tirano fuori aspetti differenti della personalità; in tedesco è molto più divertente e sciolto – rimembra la semifinalista del Roland Garros 2014 –.

Ricordo di averlo intervistato quando ha battuto Ben Shelton a Wimbledon. Gli ho chiesto come riuscisse a rispondere al servizio di Ben e lui è entrato in dettagli intricatissimi. Nonostante il poco tempo a disposizione per le interviste, sceglie sempre la domanda tattica e va in profondità nei dettagli. Ecco perché sono d’accordo con te (Petchey, ndr): capisco perché si possa definire ‘robotico’, ma, per la profondità dei dettagli con cui vive il suo tennis e per come ne parla, credo che in lui ci sia molto di più”.

Sotto la corazza e il viso freddo, da sempre suo marchio di fabbrica, c’è un ragazzo amante del tennis che vive e porta avanti la passione di un bambino altoatesino “atipico “. Perché all’età di otto anni Jannik scelse la racchetta e non gli sci.