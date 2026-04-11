BJK Cup 2026: Italia stende il Giappone per 3-0, e vola alle Final Eight

Basta poco all’Italia per chiudere definitivamente la pratica Giappone nella fase di qualificazione della BJK Cup 2026, in scena nella cornice del Circolo del Colle dei Dei di Velletri. Le azzurre capitanate da Tathiana Garbin conquistano il punto decisivo del 3-0 grazie al doppio formato da Sara Errani e Jasmine Paolini che si impongono su Shuko Aoyama e Eri Hozumi per 6-2 7-5 , staccando così il pass per le Final Eight di Shenzhen.

Dopo il 2-0 maturato nella prima giornata con le vittorie di Elisabetta Cocciaretto e della stessa Paolini, alle azzurre bastava un solo punto per chiudere il tie. Per l’Italia si tratta di una nuova qualificazione alle Final Eight dopo i trionfi del 2024 e del 2025: le azzurre andranno ora a caccia del terzo titolo consecutivo, che sarebbe il settimo complessivo nella storia della competizione.

Nonostante il risultato sia ormai acquisito, i due singolari restanti si giocheranno comunque: entrambe le capitane potranno optare per cambi di formazione, dando spazio anche a giocatrici fin qui non impiegate, senza che questo incida sull’esito finale del confronto.

ERRANI PAOLINI CHIUDONO LA PRATICA

Errani e Paolini partono subito con il controllo delle operazioni. Il primo break arriva nel quarto game del primo set, indirizzando immediatamente il parziale. Le azzurre tengono alta la pressione e trovano un secondo strappo nell’ottavo gioco, chiudendo così il primo set senza concedere spiragli. Le giapponesi provano a restare agganciate, cercando di alzare il livello e mettere qualche ostacolo nella corsa delle italiane, ma la coppia azzurra rimane lucida. Nel secondo set entrambe le coppie faticano a mantenere il servizio, subendo solo break in tutta la parte centrale del primo parziale, fino a quando nel dodicesimo gioco le azzurre conquistano il break decisivo che chiude il set, il match, e il tie.