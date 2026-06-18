ATP 500 Halle 2026: Shelton ai quarti, Quinn ko in tre set

Prosegue la striscia positiva di Ben Shelton, che accede ai quarti di finale dell’ATP 500 di Halle 2026. Reduce da un rocambolesco titolo nell’ATP 250 di Stoccarda, lo statunitense batte in tre set Ethan Quinn e mette in fila la sesta vittoria in meno di una settimana. 6-4 5-7 6-4, in due ore e 18 minuti di gioco, il punteggio in favore della testa di serie numero 3 del tabellone, che si giocherà un posto in semifinale con Taylor Fritz, nel rematch della finale di Stoccarda. Per lo statunitense successo in due set su Fabian Marozsan per 6-3 6-4.