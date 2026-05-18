Qualificazioni Roland Garros 2026: partenza buona per Cecchinato, Houkes piegato in due set

Marco Cecchinato si impone su Max Houkes per 7-6(5) 6-2 in poco meno di un’ora e quaranta circa nel primo turno di qualificazioni per un posto al Roland Garros 2026. L’azzurro va sotto di un break nel primo set, poi recupera, torna in controllo e riesce a chiudere al tie-break. Il secondo parziale è un assolo tricolore, con pochi spunti dell’olandese, stroncato anche da qualche acciacco fisico. Una prova di carattere che dà fiducia al palermitano e lo porta a un passo dall’approdo nel tabellone principale, dove manca dal 2023. Sul suo cammino c’è ora l’ostacolo Stefanos Sakkellaridis: un ultimo step per tornare a giocare nel main draw dello Slam parigino, dove, nel 2018, Marco incantò tutti spingendosi fino alla semifinale.