Masters 1000 Miami 2026: Alcaraz si congratula con Sinner per la vittoria a Indian Wells (VIDEO)

Rivali sì, ma anche grandi amici. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non hanno mai nascosto, davanti alle telecamere, l’ottimo rapporto fuori dal campo. Perché tra i due giocatori che stanno dominando il tennis moderno c’è una sana rivalità e, soprattutto, una grande stima e riconoscenza dell’avversario. E, come spesso hanno sottolineato loro stessi, è un rapporto che permette di stimolarsi reciprocamente per migliorarsi sempre di più.

A Indian Wells, come all’Australian Open, i due sono andati molto vicini a sfidarsi ancora, con un titolo in palio, ma l’appuntamento è stato rimandato dai “terzi incomodi” (Djokovic e Medvedev) che si sono messi in mezzo. Nessuna preoccupazione: il primo match ufficiale tra i due — eccezion fatta per le due esibizioni di gennaio — arriverà, e chissà se proprio al Masters 1000 di Miami. Nel frattempo, durante la preparazione in vista dell’esordio, Carlos non ha perso l’occasione per complimentarsi con Jannik e tutto il suo team per il risultato raggiunto proprio al Tennis Paradise. Sorrisi, battute e un clima disteso che lasciano intendere tutta la complicità del binomio Sincaraz.