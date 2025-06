Roland Garros 2025, Draper supera l’esame Fonseca: “Prestazione solida e costante”

Il britannico spegne le speranze del giovanissimo brasiliano e guadagna i primi ottavi di finale a Parigi. Domani ci sarà Bublik e la potenziale sfida ai quarti con Sinner promette spettacolo

“Penso che sia stata una prestazione solida da parte mia. Ho fatto un buon lavoro, nonostante delle condizioni difficili. Ho avuto la sensazione di aver iniziato bene e il mio livello non è calato durante la partita”. Jack Draper ha superato a pieni voti l’esame Joao Fonseca al terzo turno del Roland Garros. Prima volta agli ottavi di finale a Parigi per il tennista britannico, che ha rifilato un netto 6-2 6-4 6-2 al 18enne brasiliano. Match condotto dall’inizio alla fine dalla testa di serie numero 5, entrato per la terza volta in fila nei migliori 16 di uno Slam (SF a Us Open 2024, 4T a Australian Open 2025). Prestazione estremamente concreta da parte del campione in carica del Masters 1000 di Indian Wells, che ha utilizzato molto spesso la palla corta per variare il proprio gioco e spezzare il ritmo degli scambi: “Riuscivo a spingerlo molto indietro con il dritto e mi riuscivo sempre ad aprire tutto il campo per poi provare la palla corta. Ho avuto la sensazione che fosse un po’ in difficoltà fisica tra il secondo e il terzo set. Spesso giocando il dropshot sono riuscito a coglierlo di sorpresa, sempre dopo averlo spinto fuori dal campo giocando un dritto profondo”, spiega, in conferenza stampa, Draper, che agli ottavi di finale partirà nettamente favorito con Alexander Bublik. Il kazako ha regolato in tre set il qualificato Henrique Rocha, alla sesta partita in pochi giorni, con il punteggio di 7-5 6-1 6-2. I due scenderanno in campo domani nell’ultimo match sul Suzanne-Lenglen. Sarà il terzo incontro tra Draper e Bublik, con il britannico che ha vinto entrambi i precedenti (Queen’s 2021, Adelaide 2024).

FONSECA RIPARTE DAL BEST RANKING

Sconfitta netta per Fonseca, che potrà consolarsi con il best ranking Atp. A partire da domani, il brasiliano sarà il nuovo numero 56 del mondo (999 punti). Dopo gli ottimi risultati su cemento e terra, la stagione su erba sarà un’altro banco di prova per il classe 2006 di Rio de Janeiro. “Per ottenere risultati migliori, devo giocare contro questi giocatori. Non ho fatto una grande partita, ma Jack (Draper ndr.) è uno dei migliori giocatori con cui ho giocato quest’anno. Dopo il break nel primo set ha iniziato a giocare alla grande. Imparerò da questa sconfitta”, le parole, in conferenza stampa, di Fonseca, che non è iscritto né al 250 di s’Hertogenbosch né al 250 di Stoccarda, ma dovrebbe ricevere una wild card per l’Atp 500 di Halle, in programma dal 16 al 22 giugno.

