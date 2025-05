Prima settimana in archivio, al Roland Garros è tempo di ottavi di finale

Prima settimana di incontri in archivio, ora al Roland Garros si inizia a fare realmente sul serio in ottica titolo. I due tabelloni di singolare sono allineati agli ottavi di finale, in programma nelle giornate di domenica e lunedì. I grandi nomi ci sono ancora tutti o quasi, con tutte e 8 le prime giocatrici del ranking WTA e 7 dei primi 8 di quello ATP. Manca all’appello il solo Taylor Fritz.

Jannik Sinner per ora è stato un rullo compressore e – considerati i precedenti – appare difficile ipotizzare che Rublev possa effettivamente impensierirlo nel suo percorso verso i quarti. Qui troverebbe con ogni probabilità l’amico e rivale Jack Draper, che si conferma ormai top player su qualsiasi superficie e al quarto turno affronterà un Alexander Bublik che nelle ultime settimane si è scoperto improvvisamente ‘terraiolo’ dopo un anno difficile. Pronostici per il momento, quindi, rispettati. Perché virtualmente l’altro quarto sarebbe quello tra Alexander Zverev e Novak Djokovic, ed entrambi hanno fornito abbastanza garanzie in vista dei rispettivi incontri di ottavi contro Griekspoor e Norrie.

Parte bassa del tabellone che ha perso la sua seconda testa di serie più alta in Taylor Fritz in quella che può considerarsi relativamente una sorpresa, visto il recente stato di forma dello statunitense. Se ostacoli per Carlos Alcaraz verso la semifinale non se ne intravedono, con Shelton agli ottavi di finale e il vincente di Popyrin-Paul nei quarti, molto suggestivo è invece il matchup tra Lorenzo Musetti e Holger Rune. Da un lato il carrarino che ha fatto faville in questa stagione sul rosso con una finale e due semifinali 1000, dall’altro il danese classe ’03 che nella sua incostanza resta sempre uno dei giocatori con più talento sul circuito. La loro sfida in programma in sessione serale sullo Chatrier domenica mette sì in palio un posto nei quarti, ma con la consapevolezza di partire poi decisamente con i favori del pronostico contro uno tra Tiafoe e Altmaier.

Cinque statunitensi negli ottavi femminili

Tabellone femminile che si presenta con la totalità delle sue favorite ancora in gara e con una zona alta semplicemente da leccarsi i baffi in vista dei prossimi giorni. La prima giocatrice al mondo Aryna Sabalenka se la vedrà in ottavi contro la ritrovata Amanda Anisimova che conduce 5-2 nei precedenti; una Samsonova in crescita sfiderà una Qinwen Zheng che nelle ultime settimane è tornata sui suoi livelli dopo un periodo non entusiasmante a livello di risultati. E la cinese, su questi campi, circa dieci mesi fa vinceva l’oro olimpico. Jasmine Paolini dovrà necessariamente alzare il livello contro un’Elina Svitolina in gran forma e vicina al rientro in top-10, mentre quello tra Iga Swiatek ed Elena Rybakina è senz’altro il match più atteso della domenica a Parigi.

La parte bassa del draw è ancora presidiata dalle americane, con Coco Gauff e Jessica Pegula che puntano ad affrontarsi in un derby in semifinale, ma non solo. Percorso sulla carta meno complesso per la numero due del seeding, che ha in ottavi Alexandrova e poi eventualmente una connazionale che uscirà dalla sfida tra Madison Keys e Hailey Baptiste. Per Pegula, che invece in ottavi dovrebbe avere vita facile contro la brava wild card Lois Boisson, c’è lo spettro di un quarto contro Mirra Andreeva. La giovanissima russa deve prima però fare attenzione lunedì contro Daria Kasatkina. La nativa di Mosca, da pochi mesi ufficialmente di passaporto australiano, sembra in ripresa e la vittoria su Badosa in due set lo testimonia.

