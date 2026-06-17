Challenger 125 Parma 2026, Cecchinato dominante: Bondioli battuto in due set

Marco Cecchinato approda ai quarti di finale del Challenger 125 di Parma 2026. Il siciliano batte Federico Bondioli con un netto 6-2 6-3 in un’ora e otto minuti in una derby azzurro che ha avuto praticamente un unico padrone dall’inizio alla fine.

Una prestazione di altissimo livello per Cecchinato, che ha fatto del servizio la sua arma principale. Nel primo set le cifre sono state semplicemente perfette: 100% di punti vinti con la prima di servizio e zero palle break concesse a Bondioli, che non ha mai avuto possibilità di rientrare nel parziale, chiuso 6-2 in totale controllo.

Anche in risposta il siciliano ha fatto la voce grossa, non lasciando respiro all’avversario nei momenti chiave. Nel secondo set il copione non è cambiato: Cecchinato ha amministrato il vantaggio con la stessa solidità del primo parziale, portando a casa il risultato senza mai rischiare nulla.

Ai quarti di finale il siciliano affronterà il vincente della sfida tra il colombiano Daniel Elahi Galan e il francese Luca Van Assche.