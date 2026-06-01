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Quando gioca Cobolli ai quarti di finale del Roland Garros 2026? Data, orario e diretta tv

Redazione
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Flavio Cobolli con gol rovescio al Roland Garros 2026
Flavio Cobolli - Foto Patrick Boren Starface IPA

Flavio Cobolli avanza ai quarti di finale del Roland Garros 2026. Il tennista romano ha eliminato lo statunitense Zachary Svajda nel match di ottavi sul Philippe-Chatrier. Primo quarto di finale in carriera a Parigi per l’azzurro, che si giocherà un posto in semifinale con il vincente della sfida tra Felix Auger-Aliassime e Alejandro Tabilo.

ORARIO E DOVE VEDERE COBOLLI

La sfida tra Cobolli e il vincente di Auger Aliassime contro Tabilo andrà in scena mercoledì 3 giugno sul Philippe-Chatrier e a orario da deifinire. Il match verrà trasmesso sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max previo abbonamento.

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