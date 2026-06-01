Quando gioca Cobolli ai quarti di finale del Roland Garros 2026? Data, orario e diretta tv

Flavio Cobolli avanza ai quarti di finale del Roland Garros 2026. Il tennista romano ha eliminato lo statunitense Zachary Svajda nel match di ottavi sul Philippe-Chatrier. Primo quarto di finale in carriera a Parigi per l’azzurro, che si giocherà un posto in semifinale con il vincente della sfida tra Felix Auger-Aliassime e Alejandro Tabilo.
ORARIO E DOVE VEDERE COBOLLI
La sfida tra Cobolli e il vincente di Auger Aliassime contro Tabilo andrà in scena mercoledì 3 giugno sul Philippe-Chatrier e a orario da deifinire. Il match verrà trasmesso sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max previo abbonamento.