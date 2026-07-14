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ATP 250 Gstaad 2026: Cinà si arrende ad Halys al primo turno

By Tommaso de Laurentiis
1 Min Read
Federico Cinà agli Internazionali d'Italia
Federico Cinà - Foto Brigitte Grassotti

Federico Cinà lotta, ma si arrende al tie-break del terzo set a Quentin Halys nel match valido per il primo turno dell’ATP 250 di Gstaad 2026. 6-3 3-6 7-6(6) il punteggio in favore del francese, che avanza al secondo round dopo oltre due ore di battaglia sulla terra battuta svizzera. Resta buono il percorso a Gstaad di Cinà, che aveva eliminato nelle qualificazioni prima il tedesco Patrick Zahraj (n.425 ATP) e poi il francese Calvin Hemery (n.298 ATP). Al secondo turno Halys se la vedrà con il kazako Alexander Bublik, testa di serie numero uno del tabellone elvetico.

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