ATP 250 Gstaad 2026: Cinà si arrende ad Halys al primo turno

Federico Cinà lotta, ma si arrende al tie-break del terzo set a Quentin Halys nel match valido per il primo turno dell’ATP 250 di Gstaad 2026. 6-3 3-6 7-6(6) il punteggio in favore del francese, che avanza al secondo round dopo oltre due ore di battaglia sulla terra battuta svizzera. Resta buono il percorso a Gstaad di Cinà, che aveva eliminato nelle qualificazioni prima il tedesco Patrick Zahraj (n.425 ATP) e poi il francese Calvin Hemery (n.298 ATP). Al secondo turno Halys se la vedrà con il kazako Alexander Bublik, testa di serie numero uno del tabellone elvetico.