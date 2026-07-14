Pellegrino avanti, passa il primo turno all’Atp 250 di Bastad: eliminato Budkov Kjær

Andrea Pellegrino ha vinto il suo match di primo turno nell’ATP 250 di Bastad, eliminando Nicolai Budkov Kjær, in due set. Il punteggio finale è di 6-3 6-2 per l’italiano.

Pellegrino ha vinto con solidità l’incontro, dominando col dritto il norvegese che, nonostante le traiettorie in topspin, non è riuscito a mettere in difficoltà il nostro giocatore. Il punteggio netto è abbastanza bugiardo, dato che si sono avuti anche scambi di break, ma allo stesso tempo un’ottima prova, superata con successo, per l’italiano.

Pellegrino, al secondo turno, sfiderà il russo Andrey Rublev.