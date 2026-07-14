Musetti, dopo Wimbledon avanza di una posizione in classifica senza giocare: ecco perché

Lorenzo Musetti, nonostante l’assenza a Wimbledon a causa del prolungarsi del recupero dalla lesione del retto femorale del quadricipite della gamba sinistra, che l’aveva tenuto fuori dai giochi sin dal Roland Garros, ha guadagnato una posizione nella classifica ATP aggiornata lunedì.

Il motivo risiede, da un lato, nel fatto che il toscano non aveva punti da difendere a Wimbledon: infatti, nel 2025, era stato eliminato subito, al primo turno, dal georgiano Nikoloz Basilashvili in quattro set.

Questo spiega perché Musetti non è precipitato in classifica nonostante l’assenza al Grande Slam. Dall’altro lato, Lorenzo ha addirittura guadagnato una posizione: significa che a Wimbledon c’è stato qualcuno che ha fatto molto male rispetto al 2025, scendendo di posizione e facendo salire tutti quelli che erano classificati dopo di lui fino al nuovo ranking. Stiamo parlando di Andrey Rublev: il russo, nel 2025, era arrivato agli ottavi. Nel 2026, invece, è stato eliminato al primo turno per mano di una delle sorprese del torneo, il ritrovato Roman Safiullin. In questo modo, ha perso i 200 punti ATP che difendeva ed è passato dal n. 13 al n.16 del ranking. Musetti, che era n.15 prima della discesa di Rublev, si è così trovato, automaticamente, n.14.