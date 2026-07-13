ATV Bancomat Tennis Open 2026: Grant pronta all’esordio contro Trevisan, Chiesa rimonta Gjorcheska

Deborah Chiesa è tra le protagoniste della prima giornata di tabellone principale all’ATV Bancomat Tennis Open: la trentina numero 354 WTA, in tabellone grazie a una wild card e reduce dal successo nell’ITF da 35K di Tarvisio, si è resa protagonista di uno match del torneo al Circolo Antico Tiro a Volo, sconfiggendo in tre set la finalista del 2024 Lina Gjorcheska per 6-7(1) 6-3 6-3.

Al secondo turno Chiesa incontrerà la serba Lola Radivojevic (numero 156 WTA), protagonista di un’ottima prova contro la cinese Yufei Ren, eliminata in due set. Niente da fare per Dalila Spiteri, che si è arresa in tre set, con il punteggio di 1-6 6-1 6-0, alla britannica testa di serie numero 3 Francesca Jones. Nella giornata di martedì 14 luglio scenderà in campo Tyra Grant, opposta alla wild card Martina Trevisan nel secondo incontro in programma alle ore 16.00 sul Campo Centrale.

Wild card sfruttata da Chiesa

Una vittoria pesante fisicamente e mentalmente per l’azzurra: “Conosco molto bene Lina, l’avevo già battuta una volta e sapevo che non sarebbe stata una sfida facile. Sono molto contenta di questo periodo, si vede che il lavoro con il mio team sta dando i suoi frutti”. Un lavoro a lungo termine: “In campo sono più matura e so come affrontare molte situazioni. Le carriere dei tennisti sono sempre più longeve e questo mi spinge a continuare. Il grande obiettivo sono le qualificazioni Slam che vorrei tornare a giocare presto”.

Giornata italiana

Oltre al derby tra Grant e Trevisan ci saranno in tutto dieci azzurre in campo nella seconda giornata di tabellone principale: Lucia Bronzetti, testa di serie numero 4, sfiderà la qualificata Alessandra Mazzola, mentre Nuria Brancaccio se la vedrà con Jessica Pieri. In campo anche Jennifer Ruggeri con la serba Teodora Kostovic e le wild card Aurora Zantedeschi e Francesca Pace, rispettivamente con la francese Fiona Ferro e l’olandese Eva Vedder.

Ancora Basiletti a Roma

Un esordio vincente nelle qualificazioni contro Anastasia Abbagnato e una continua voglia di migliorarsi. Noemi Basiletti è tornata a Roma dopo l’exploit degli Internazionali BNL d’Italia 2026, dove partendo dalle pre-qualificazioni si è spinta fino al secondo turno del tabellone principale battendo, tra le altre, l’ex numero 32 WTA Ajla Tomljanovic. “So di poter ottenere nuovamente un grande risultato come quello avuto al Foro Italico, anche se al tempo stesso necessito di dover consolidare molte cose – ha raccontato Basiletti, oggi numero 313 del ranking –. Con un po’ di tempo sono riuscita a realizzare l’esperienza vissuta a Roma a maggio. Per me era la prima volta sotto molti aspetti, dunque alcune dinamiche mi sono risultate più complesse da gestire. Sono comunque felice di come sto gestendo tutto dentro e fuori dal campo”.

Il ritorno nella Capitale della toscana classe 2006 è coinciso con la ‘prima volta’ al Circolo Antico Tiro a Volo: “Per me in generale le prime partite non sono mai facili. Ultimamente mi sono allenata molto e sono soddisfatta del mio lavoro. Finora posso dire di essermi trovata molto bene, questo è uno degli eventi migliori del circuito e tutto è organizzato alla perfezione”.

Nel tabellone principale Basiletti affronterà Danka Kovinic per un posto nel secondo turno. Nel frattempo, l’azzurra si gode l’alchimia con le numerose connazionali presenti a Roma: “Conosco praticamente tutte le ragazze italiane presenti qui, diverse sono coetanee. Il nostro movimento dà fiducia anche per il futuro e avere qualche amica con cui condividere il viaggio non può che farmi bene. C’è anche tanto rispetto l’una per l’altra e ritrovarsi nei tornei è sempre bello”.