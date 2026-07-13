La stagione 2026 è più equilibrata di quanto sembra: ecco il dato sugli Slam

Dopo tre Slam stagionali la stagione 2026 ha visto ben 15 vincitori differenti nelle cinque categorie disputate in ciascuno dei Major: singolare femminile, singolare maschile, doppio femminile, doppio maschile e doppio misto. Pesano sul bilancio l’infortunio di Carlos Alcaraz e l’inconveniente avuto da Jannik Sinner al Roland Garros, ma nessuno è ancora riuscito a ri-vincere.

Tra le donne, infatti, Elena Rybakina ha vinto l’Australian Open, poi è toccato e due prime volte assolute: Mirra Andreeva al Roland Garros e Linda Noskova a Wimbledon. Lato uomini, invece, al primo “Happy Slam” di Alcaraz hanno fatto seguito il primo agognato titolo Slam della carriera di Alexander Zverev e il secondo Wimbledon italiano, cortesia del back-to-back di Sinner.

In equilibrio anche i doppi

Neppure i doppisti, finora, sono riusciti a sollevare due Slam nel corso del 2026. L’inedita coppia Neal Skupski/Christian Harrison ha subito trovato l’intesa vincendo a Melbourne. Dopodiché sono tornati alla ribalta i soliti noti del doppio: Marcel Granollers e Horacio Zeballos hanno sollevato il loro terzo Slam in coppia nel cielo di Parigi, mentre Harri Heliovaara e Henry Patten hanno pareggiato il conto a quota 3 con il primo Wimbledon per entrambi.

Anche il doppio femminile è iniziato con la vittoria di una coppia inedita: Elise Mertens e Shuai Zhang campionesse all’Australian Open. Parigi ha incoronato Katerina Siniakova per la quarta volta in carriera, in coppia con Taylor Townsend. Londra invece ha eletto Guo Hanyu e Kristina Mladenovic (settimo Slam per lei).

Infine, il doppio misto si è perfettamente allineato alle altre quattro categorie con tre coppie vincitrici su tre Slam. Olivia Gadecki e John Peers si sono confermati campioni in casa a Melbourne, Sara Errani e Andrea Vavassori li hanno imitati confermando il titolo vinto al Roland Garros nel 2025. A Wimbledon, invece, Jelena Ostapenko e Marcelo Arevalo hanno vinto il primo titolo Slam nella specialità per entrambi. Statistiche che testimoniano di una stagione 2026 incredibilmente equilibrata a livello Slam, chissà che a New York non possa rompersi l’incantesimo. Il principale indiziato per spezzare l’equilibrio è senza dubbio il singolare maschile: salvo imprevisti è difficile immaginare qualcuno in grado di prevalere su Sinner, Alcaraz e Zverev.