Buonfiglio: “Sinner uomo d’acciaio con sentimenti, Binaghi guida una fucina di campioni e valori”

Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio – dall’ATV Bancomat Tennis Open 2026 – è tornato a parlare di Jannik Sinner e del suo secondo trionfo a Wimbledon. Buonfiglio ha voluto elogiare sia Sinner che il presidente FITP Angelo Binaghi. Sul numero 1 al mondo ha detto: “Jannik è un uomo d’acciaio che ha tanti sentimenti verso la sua famiglia, i suoi amici e la sua squadra”. La massima carica del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha aggiunto: “Ammirando da vicino il lavoro di Sinner si notano una mentalità fuori dal comune, l’attenzione alle minime cose e la consapevolezza di essere forte”. Buonfiglio, avendo assistito alla finale di Wimbledon dal Centrale dell’All England Club, ha descritto così l’emozione provata: “Come assistere alla partita dal museo del tennis”.

Binaghi e FITP

Parole di grande stima anche nei confronti di Angelo Binaghi e FITP: “Devo fare i complimenti anche al presidente Binaghi per il grande lavoro svolto”. In particolar modo, Buonfiglio ha voluto elogiare non solo i risultati sportivi, ma anche il ruolo etico, economico e sociale della federazione tennis e padel: “Federtennis è una fucina non solo di campioni e di valori, ma anche di iniziative, rendimento ed immagine”. Infine, il presidente Coni ha voluto ringraziare il Circolo Antico Tiro a Volo per l’ospitalità e l’eleganza: “Appena arrivato sono rimasto meravigliato dalla logistica, dalla cura del dettaglio, dal meraviglioso prato all’inglese e dalla terrazza con vista su Roma”. Ha concluso esprimendo un desiderio: “Mi piacerebbe poter trascorrere una giornata di riposo qui”.