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Cobolli in semifinale al Roland Garros 2026: quanto guadagna? Punti, soldi e montepremi

Redazione
By Redazione
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Flavio Cobolli agli Internazionali d'Italia 2026
Flavio Cobolli - Foto FITP

Flavio Cobolli avanza in semifinale al Roland Garros 2026. Il tennista romano ha eliminato la testa di serie numero 4 del tabellone Felix Auger-Aliassime nel match di quarti sul Philippe-Chatrier. Prima semifinale Slam in carriera per l’azzurro, che per un posto nell’ultimo atto del torneo con il vincente della sfida tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi.

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COBOLLI IN SEMIFINALE A PARIGI: PUNTI, SOLDI E MONTEPREMI

Con la semifinale raggiunta a Parigi, Flavio Cobolli si è assicurato un assegno di 75o.000 euro. Un risultato che gli consente inoltre di conquistare 800 punti ATP, un bottino che gli permette di entrare virualmente per la prima volta in carriera nella Top 10 mondiale.

MONTEPREMI E PUNTI RANKING ROLAND GARROS 2026

PRIMO TURNO – €87,000 – 10 punti

SECONDO TURNO –  €130,000 – 50 punti

TERZO TURNO – €187,000 – 100 punti

OTTAVI DI FINALE –  €285,000 – 200 punti

QUARTI DI FINALE –  €470,000 – 400 punti

SEMIFINALE – €750,000 – 800 punti

FINALE –  €1,400,000 – 1300 punti

VITTORIA –  €2,800,000 – 2000 punti

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