Cobolli in semifinale al Roland Garros 2026: quanto guadagna? Punti, soldi e montepremi

Flavio Cobolli avanza in semifinale al Roland Garros 2026. Il tennista romano ha eliminato la testa di serie numero 4 del tabellone Felix Auger-Aliassime nel match di quarti sul Philippe-Chatrier. Prima semifinale Slam in carriera per l’azzurro, che per un posto nell’ultimo atto del torneo con il vincente della sfida tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi.
COBOLLI IN SEMIFINALE A PARIGI: PUNTI, SOLDI E MONTEPREMI
Con la semifinale raggiunta a Parigi, Flavio Cobolli si è assicurato un assegno di 75o.000 euro. Un risultato che gli consente inoltre di conquistare 800 punti ATP, un bottino che gli permette di entrare virualmente per la prima volta in carriera nella Top 10 mondiale.
MONTEPREMI E PUNTI RANKING ROLAND GARROS 2026
PRIMO TURNO – €87,000 – 10 punti
SECONDO TURNO – €130,000 – 50 punti
TERZO TURNO – €187,000 – 100 punti
OTTAVI DI FINALE – €285,000 – 200 punti
QUARTI DI FINALE – €470,000 – 400 punti
SEMIFINALE – €750,000 – 800 punti
FINALE – €1,400,000 – 1300 punti
VITTORIA – €2,800,000 – 2000 punti