Wimbledon 2026, Fils rassicura sulle sue condizioni: “Dovrei essere al 100%”

Arthur Fils è tornato a giocare un match, seppur di esibizione, dopo il suo ritiro al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2026. Il francese, infatti, ha sconfitto Jakub Mensik all’esibizione “The Boodles”. Stando a quanto riportato da L’Èquipe, Fils ha rassicurato sulle sue condizioni fisiche dopo l’infortunio all’anca. “Dovrei essere al 100% anche se a questa domanda non so mai davvero come rispondere – ha detto l’attuale numero 23 del ranking -. Ho giocato una partita e tutto è andato per il meglio, non ho avuto alcun dolore”.

Ritorno sul verde

Fils ha sottolineato l’importanza per lui di giocare sull’erba prima dell’esordio ufficiale a Wimbledon. Il francese saltò completamente la stagione su erba nel 2025 a causa di una frattura da stress alla schiena. Questo il suo pensiero a riguardo: “Giocare sull’erba prima di Wimbledon è fondamentale, anche perché non giocavo su questa superficie da due anni, mi sono sentito davvero bene e sono contento del mio gioco”.

Il classe 2004 ha già dimostrato di poter fare molto bene anche sull’erba: nel 2024 si spinse fino agli ottavi di finale di Wimbledon. Ad oggi quello ottenuto a Londra rimane il suo miglior risultato in carriera a livello Slam. Nella stessa stagione fece anche quarti di finale all’ATP 500 di Halle, segno di un ottimo adattamento al verde. Non rimane che capire quali possano essere effettivamente le condizioni di Fils dopo l’ennesimo infortunio patito nelle ultime due stagioni.