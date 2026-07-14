Race to Turin, ecco come cambia dopo Wimbledon

La corsa alle Nitto ATP Finals è ancora in pieno corso di svolgimento e, dopo Wimbledon, ci sono stati alcuni cambi di posizione.

Mentre ai vertici, sostanzialmente, la situazione rimane invariata, con Jannik Sinner e Alexander Zverev, rispettivamente, al primo e secondo posto della Race (e già, matematicamente, qualificati), seguono Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli e Daniil Medvedev.

Dal 6° posto iniziano le novità, perché, con la semifinale a Wimbledon, Novak Djokovic ha guadagnato ben 10 posizioni nella Race. È lui il sesto giocatore in corsa. Dopo di lui, un altro giocatore che ha fatto un gran Wimbledon, Félix Auger-Aliassime, passato dall’undicesima alla settima posizione grazie ai quarti di finale raggiunti a Londra. A ricoprire l’ottavo e ultimo posto c’è, infine, al momento, Alex De Minaur, a soli 40 punti ATP di distanza però da Ben Shelton e a 130 da Arthur Fils.

Race ATP Live: le prime 10 posizioni:

Jannik Sinner (7.950 pti)

Alexander Zverev (6.540 pti)

Carlos Alcaraz (3.650 pti)

Flavio Cobolli (3.020 pti)

Daniil Medvedev (2.520 pti)

Novak Djokovic (2.310 pti)

Félix Auger-Aliassime (2.190 pti)

Alex De Minaur (2.070 pti)

Ben Shelton (2.030 pti)

Arthur Fils (1.940 pti)