Challenger 175 Cagliari 2026: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 29 aprile con Cinà e Sonego in campo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì 29 aprile del Challenger 175 di Cagliari 2026. Seconda giornata di main draw del Sardegna Open con tutti i big italiani in campo: Federico Cinà affronta la testa di serie numero 7 Juan Manuel Cerundolo, mentre sarà derby azzurro tra Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci. Andrea Pellegrino incontra il qualificato Sakellaridis, la wild card Gianluca Cadenasso se la vedrà con il qualificato Sakamoto. Altro derby tricolore con Matteo Arnaldi contro Federico Arnalboldi. C’è anche il qualificato Luca Potenza, che dall’altra parte della rete troverà Kovacevic.
IL MONTEPREMI DEL CHALLENGER DI CAGLIARI
IL PROGRAMMA COMPLETO
CENTRE COURT
ore 12.00 – Pellegrino vs (Q) Sakellaridis
a seguire – (Q) Arnaboldi vs Arnaldi
a seguire – (5) Sonego vs Bellucci
a seguire – Nava vs Dzumhur
COURT 14
ore 11.00 – (Q) Potenza vs Kovacevic
a seguire – Cinà vs (7) J.M. Cerundolo
a seguire – (1) Sakamoto vs (WC) Cadenasso