Programma lunedì 11 agosto Cincinnati 2025: Sinner di notte, Sonego in prima serata

Jannik Sinner (ITA)
Il programma con l’ordine di gioco di lunedì 11 agosto 2025 al Cincinnati Open 2025, combined in corso di svolgimento in Ohio. Campo Centrale per Lorenzo Sonego e Jannik Sinner, che proveranno a conquistare un posto negli ottavi di finale della manifestazione. Il primo a scendere in campo sarà il piemontese, che come terzo incontro a partire dalle 17:00 – quindi attorno alle 21:00 italiane – se la vedrà contro il padrone di casa Taylor Fritz. Bisognerà fare le ore piccole, invece, per vedere all’opera Jannik Sinner: il numero uno al mondo giocherà all’01:00 di notte contro il canadese Gabriel Diallo.

MONTEPREMI TORNEO ATP CINCINNATI

MONTEPREMI TORNEO WTA CINCINNATI

MONTEPREMI DOPPIO CINCINNATI

TUTTE LE ENTRY LIST AGGIORNATE

IL PROGRAMMA DI LUNEDI 11 AGOSTO

P&G Center Court

17:00 ITALIANE

  • Jessica Bouzas Maneiro (ESP) vs [WC] Taylor Townsend (USA)
    Seguito da:

  • [1] Aryna Sabalenka vs [30] Emma Raducanu (GBR)
    Seguito da:

  • [4] Taylor Fritz (USA) vs [31] Lorenzo Sonego (ITA)
    Non prima dell’01:00

  • [1] Jannik Sinner (ITA) vs [30] Gabriel Diallo (CAN)
    Seguito da:

  • [9] Elena Rybakina (KAZ) vs [19] Elise Mertens (BEL)

Grandstand

17:00 ITALIANE

  • [28] Alex Michelsen (USA) vs [7] Holger Rune (DEN)
    Seguito da:

  • [10] Frances Tiafoe (USA) vs [20] Ugo Humbert (FRA)
    Seguito da:

  • [28] Anna Kalinskaya vs [5] Amanda Anisimova (USA)
    Non prima dell’01:00:

  • [Q] Aoi Ito (JPN) vs [6] Madison Keys (USA)
    Seguito da:

  • [Q] Adrian Mannarino (FRA) vs [13] Tommy Paul (USA)

Court 3

17:00 ITALIANE

  • [12] Ekaterina Alexandrova vs Maya Joint (AUS)
    Seguito da:

  • Sorana Cirstea (ROU) vs Yue Yuan (CHN)
    Seguito da:

  • [25] Stefanos Tsitsipas (GRE) vs Benjamin Bonzi (FRA)
    Seguito da:

  • Joao Fonseca (BRA) vs [Q] Terence Atmane (FRA)

Champions’ Court

17:00 ITALIANE

  • Arthur Rinderknech (FRA) vs [23] Felix Auger-Aliassime (CAN)
    Seguito da:

  • [WC] Robert Cash (USA) / JJ Tracy (USA) vs Pedro Martinez (ESP) / Casper Ruud (NOR)
    Non prima delle 2:00 PM

  • Caty McNally (USA) / Linda Noskova (CZE) vs Ulrikke Eikeri (NOR) / Eri Hozumi (JPN)
    Seguito da:

  • Ekaterina Alexandrova / Daria Kasatkina (AUS) vs Irina Khromacheva / Kamilla Rakhimova
    Seguito da:

  • Hanyu Guo (CHN) / Zhaoxuan Yang (CHN) vs [7] Timea Babos (HUN) / Luisa Stefani (BRA)

Court 10

17:00 ITALIANE

  • Nikola Mektic (CRO) / Rajeev Ram (USA) vs Adam Pavlasek (CZE) / Jan Zielinski (POL)
    Seguito da:

  • [1] Sara Errani (ITA) / Jasmine Paolini (ITA) vs Olga Danilovic (SRB) / Anastasia Potapova
    Seguito da:

  • [WC] Rohan Bopanna (IND) / Ethan Quinn (USA) vs Marcelo Melo (BRA) / Alexander Zverev (GER)
    Seguito da:

  • Yifan Xu (CHN) / Zhaoxuan Yang (CHN) vs [7] Timea Babos (HUN) / Luisa Stefani (BRA)

Court 4

17:00 ITALIANE

  • [3] Harri Heliovaara (FIN) / Henry Patten (GBR) vs Jiri Lehecka (CZE) / Jakub Mensik (CZE)
    Seguito da:

  • John Peers (AUS) / Jackson Withrow (USA) vs [4] Kevin Krawietz (GER) / Tim Puetz (GER)
    Seguito da:

  • [1] Marcelo Arevalo (ESA) / Mate Pavic (CRO) vs Karen Khachanov / Andrey Rublev
    Seguito da:

  • [WC] Austin Krajicek (USA) / Mackenzie McDonald (USA) vs Sadio Doumbia (FRA) / Brandon Nakashima (USA)
    Seguito da:

  • Guido Andreozzi (ARG) / Sander Arends (NED) vs Matthew Ebden (AUS) / Jordan Thompson (AUS)

 

