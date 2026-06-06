Luis Guto Miguel vince il Roland Garros Junior 2026

Luis Augusto Queiroz Miguel, o Guto, è campione del Roland Garros Junior a seguito della vittoria in finale su Michael Antonius con il punteggio di 6-3 6-4. Il brasiliano classe 2009, dopo il quarto di finale ottenuto a gennaio nell’Australian Open Junior, centra un ambito traguardo, arrivato al termine di una settimana dove non si è mai trovato in seria difficoltà e in cui ha lasciato per strada solo due set. Il numero 829 del ranking ha già effettuato il suo debutto nel circuito maggiore in quest’annata grazie ad una wild card nel match di primo turno nell’ATP 500 di Rio de Janeiro, perso in due set con Juan Pablo Varillas.

Femminile a Oktiabreva

È senza storia la finale sul fronte femminile, dove Alisa Oktiabreva conquista il titolo Junior grazie al successo nell’atto finale su Xinran Sun per 6-1 6-2 in appena un’ora di gioco. La russa classe 2008 vince lo Junior Slam alla sua terza apparizione dopo il Roland Garros e lo US Open del 2023. La lunga distanza dall’ultimo Junior Slam disputato è data dal grave infortunio alla caviglia corso nel 2024 e per cui ha necessitato di molto tempo per riprendersi completamente. Già nello scorso marzo, la numero 309 del ranking WTA ha attirato l’attenzione grazie al trionfo nel torneo ITF W35 di Monastir.