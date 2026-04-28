Quando si gioca Cinà-Cerundolo data, orario e diretta tv primo turno Challenger 175 Cagliari 2026

Federico Cinà torna in campo al Challenger 175 di Cagliari, dopo l’uscita al primo turno del Masters 1000 di Madrid 2026 per mano del danese Elmer Moller. Per il palermitano l’obiettivo sarà ritrovare continuità dopo tre sconfitte consecutive al primo turno tra circuito ATP e Challenger. L’avversario sarà l’argentino Juan Mnauel Cerundolo con cui ci sono due precedenti, proprio a livello Challenger su terra rossa, entrambi nel 2025 in Italia: 1-1 il bilancio. Di seguito dove vedere Cinà – Cerundolo in tv.

QUANDO E A CHE ORA CINÀ – CERUNDOLO

Il match tra Cinà e Cerundolo andrà in scena mercoledì 29 aprile, come secondo match dalle 11.00 sul campo 14. La diretta televisiva è affidata SuperTennis (212 sky e 64 del digitale terrestre) e in diretta streaming su Challenger tv (sito gratis dell’Atp).