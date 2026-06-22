Qualificazioni Wimbledon 2026: non c’è luce in fondo al tunnel per Maestrelli, out al primo turno

Non si vede la luce in fondo al tunnel per Francesco Maestrelli che perde al primo turno di qualificazioni di Wimbledon 2026 contro la wild card locale Max Basing (330 ATP). La partita finisce 4-6 7-6(2) 6-4 per il britannico che, in 2 ore e 23 minuti, si guadagna il secondo turno. L’azzurro da marzo in poi ha vinto una sola partita – al primo turno di qualificazioni del Roland Garros – senza ritrovare quel bellissimo gioco che gli aveva consentito di arrivare fino al secondo turno dell’Australian Open 2026 e di contendere il Challenger 75 di Tenerife 1 a Daniel Merida.

Nel primo set il tennista toscano vince il braccio di ferro tenutosi tra quinto e settimo game quando nessun giocatore riesce a tenere il servizio. Il vantaggio di un break consente a Maestrelli di amministrare e intascare il primo parziale. Nel secondo set, invece, è altrettanto abile l’italiano ad annullare due palle break – secondo e ottavo gioco – rimanendo incollato a Basing fino alle battute finali del set, ma cede al tie-break 7-2. Nel parziale decisivo Maestrelli breakka due volte, ma in entrambe le occasioni Basing lo riaggancia fino all’allungo decisivo sul 5-4 e servizio. Il britannico annulla anche una palla del contro-break e chiude 6-4.