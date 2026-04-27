Challenger 175 Cagliari 2026: programma, orari e ordine di gioco 28 aprile con Berrettini in campo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 28 aprile del Challenger 175 di Cagliari 2026. Prima giornata di tabellone principale del Sardegna Open con Matteo Berrettini in campo contro lo statunitense Patrick Kypson e Stefano Travaglia (vs de Jong). C’è anche il derby azzurro nelle qualificazioni tra Federico Arnaboli e Lorenzo Carboni
IL PROGRAMMA COMPLETO
CENTRE COURT
ore 10.00 – (4) Arnaboldi vs (6) Carboni – qualificazioni
non prima delle 12.00 – Travaglia vs de Jong
a seguire – Kypson vs Berrettini
a seguire – Svajda vs (6) Hurkacz
a seguire – Echargui vs Garin
COURT 11
ore 10.00 – (1) Sakamoto vs Seggerman – qualificazioni
COURT 14
ore 10.00 – (2) Sakellaridis vs (7) Della Valle – qualificazioni
non prima delle 13.00 – Vukic vs (8) Giron