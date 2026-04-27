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Challenger 175 Cagliari 2026: programma, orari e ordine di gioco 28 aprile con Berrettini in campo

By Tommaso de Laurentiis
1 Min Read
Matteo Berrettini - Foto Roberta Corradin_IPA Sport
Matteo Berrettini - Foto Roberta Corradin_IPA Sport

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 28 aprile del Challenger 175 di Cagliari 2026. Prima giornata di tabellone principale del Sardegna Open con Matteo Berrettini in campo contro lo statunitense Patrick Kypson  e Stefano Travaglia (vs de Jong). C’è anche il derby azzurro nelle qualificazioni tra Federico Arnaboli e Lorenzo Carboni

DOVE VEDERE BERRETTINI-KYPSON

IL PROGRAMMA COMPLETO

CENTRE COURT

ore 10.00 – (4) Arnaboldi vs (6) Carboni – qualificazioni
non prima delle 12.00 – Travaglia vs de Jong
a seguire – Kypson vs Berrettini
a seguire – Svajda vs (6) Hurkacz
a seguire – Echargui vs Garin

COURT 11

ore 10.00 – (1) Sakamoto vs Seggerman – qualificazioni

COURT 14

ore 10.00 – (2) Sakellaridis vs (7) Della Valle – qualificazioni
non prima delle 13.00 – Vukic vs (8) Giron

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