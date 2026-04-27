Quando si gioca Berrettini-Kypson data, orario e diretta tv primo turno Challenger 175 Cagliari 2026

Torna in campo Matteo Berrettini, e lo fa nel Challenger 175 di Cagliari. Nel primo turno del Sardegna Open, l’azzurro sfiderà lo statunitense Patrick Kypson, in caso di vittoria lo attende Mariano Navone, prima testa di serie del seeding. Per Berrettini l’obiettivo è ritrovare le buone sensazioni dopo la prematura sconfitta al primo turno del Masters 1000 di Madrid con Dino Prizmic. Nessun precedente tra l’italiano e l’americano.

QUANDO E A CHE ORA BERRETTINI-KYPSON

Il match tra Berrettini e Kypson andrà in scena sul Campo Centrale martedì 28 aprile, secondo match dalle ore 12.00. La diretta televisiva è affidata SuperTennis (212 sky e 64 del digitale terrestre) e in diretta streaming su Challenger tv (sito gratis dell’Atp).