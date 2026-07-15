Il doppista Doumbia attacca l’ATP: “Vogliono farci passare per fessi”

Sadio Doumbia – vincitore di 6 titoli ATP in doppio e attuale numero 25 del ranking di specialità – è tornato a parlare della questione dei doppi in un’intervista rilasciata a Tennis Actu. L’ATP, infatti, starebbe valutando di ridurre la ripartizione dei montepremi spostandola da 80-20 a 90-10 tra singolaristi e doppisti, riducendo anche i tabelloni dei tornei di doppio a partire dal 2028. Il francese ha dunque detto la sua, affermando che “ATP vuole far passare per fessi i doppisti“. Doumbia ha proseguito senza peli sulla lingua: “Verremo messi da parte perché l’ATP o i tornei possano comunque uscirne vincitori, risparmiando sul prize money senza che quei soldi vengano redistribuiti”.

Doumbia ha continuato mettendo in dubbio la soluzione prospettata, vale a dire la riduzione del montepremi per i doppisti. Il francese si è espresso così: “La sensazione è che si tratti di un diversivo per evitare di affrontare il vero problema: una ripartizione più equa del prize money tra i giocatori, sia del singolare sia del doppio”. Il classe 1990 ha continuato a mettere in dubbio la bontà d’intenti dell’ATP: “Vogliono semplicemente prendere soldi ad alcuni giocatori per darli ad altri, non redistribuire”. Il nativo di Tolosa ha concluso in modo cupo: “Sappiamo che i singolaristi stanno facendo fronte comune per ottenere più soldi, noi siamo solo dei poveri giocatori di doppio e facciamo ciò che possiamo“.