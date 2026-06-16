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Challenger 75 Dublino 2026: Dimitrov torna a vincere dopo tre mesi

By Tommaso de Laurentiis
1 Min Read
Grigor Dimitrov - Foto Dubreuil Corinne/ABACA / IPA
Grigor Dimitrov - Foto Dubreuil Corinne/ABACA / IPA

Grigor Dimitrov torna a vincere dopo oltre tre mesi. Il bulgaro, fresco di wild card ottenuta per il tabellone principale di Wimbledon, doma in due set il lussemburghese Chris Rodesch al primo turno del Challenger 75 di Dublino e ritrova un successo che mancava dal 5 marzo (Masters 1000 Indian Wells vs Atmane). 6-3 6-4 il punteggio in favore della testa di serie numero otto del seeding, scivolato fino alla 169ª posizione della classifica ATP, che al secondo turno se la vedrà con la wild card irlandese Conor Gannon (n.1089 ATP).

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