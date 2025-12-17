Sinner e Darderi si allenano insieme a Dubai: nel mirino il 2026 per gli azzurri

Prosegue la preparazione in vista della nuova stagione per Jannik Sinner e Luciano Darderi. I due tennisti azzurri, nella mattinata di mercoledì 17 dicembre, hanno svolto un allenamento congiunto presso la Mouratoglu Tennis Academy Jumeirah di Dubai.

Il numero due del ranking, arrivato negli Emirati Arabi Uniti all’inizio di dicembre, si allenato in queste settimane con tanti giocatori di livello: da Matteo Berrettini fino a un ex numero uno al mondo come Simona Halep. Finirà i preparativi per il nuovo anno a Montecarlo e aprirà il suo 2026 il 10 gennaio nell’esibizione dello Hyundai Super Match di Seul, dove sfiderà il rivale Carlos Alcaraz. Una settimana dopo, l’altoatesino si sposterà in terra down under per la sua seconda uscita stagionale, partecipando alla Opening Week degli Australian Open, dove sfiderà Felix Auger-Aliassime. Il tutto, ovviamente, per cercare di arrivare a Melbourne al massimo della condizione: c’è un titolo da difendere.

Come prima tappa della sua preparazione, invece, Luciano Darderi è tornato a casa, nella sua Villa Gesell, in Argentina, dove si è tenuto in allenamento prendendo parte a una serie di esibizioni locali. Successivamente è volato in India partecipando alla Indian Tennis Premier League, prima di atterrare nella città emiratina e allenarsi con Jannik. Il numero 26 del mondo farà la sua prima apparizione nel nuovo anno all’ATP 250 di Auckland, al via il 10 gennaio, con la compagnia anche di Lorenzo Sonego: il perfetto trampolino di lancio in vista dello Slam australiano, poco fortunato un anno fa, dove fu costretto a ritirarsi al primo turno per infortunio contro Pedro Martínez.