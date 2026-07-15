Il tennis supera il calcio anche nell’online, l’egemonia del pallone è in serio pericolo

Gli italiani cresciuti a pane e pallone potrebbero presto trasformarsi negli italiani cresciuti a pane e racchetta. Dopo il sorpasso operato ad inizio anno da FITP nei confronti di FIGC per quanto riguarda i ricavi del 2025 – prima volta nella storia dello sport italiano -, arriva un altro duro colpo per il mondo del pallone. Il tennis, infatti, supera il calcio anche nei dati relativi agli articoli online. Pur essendo in corso di svolgimento e nelle fasi più calde della manifestazione i Mondiali 2026, i dati sulle pageviews online nel periodo tra metà aprile e metà luglio, vedono il tennis crescere a dismisura e il calcio arrancare.

L’azienda Taboola, leader mondiale nel performance advertising, ha analizzato le visualizzazioni di pagina generate negli ultimi 90 giorni dagli articoli sportivi pubblicati dai principali editori italiani facenti parte del proprio network. I dati sembrano certificare un cambiamento nell’abitudine di lettura degli italiani. Difatti il calcio, pur mantenendo un seguito rilevante, sembra aver perso la propria egemonia.

Spopolano i tennisti

L’indiscusso protagonista dei 90 giorni analizzati è Jannik Sinner che totalizza 13 milioni di pageviews, risultando di gran lunga lo sportivo italiano più letto del panorama italiano. Dietro di lui un altro tennista italiano: Flavio Cobolli raggiunge i 2,2 milioni, beneficiando di una crescita del 500% grazie alla finale raggiunta al Roland Garros. Molto bene anche Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, rispettivamente con 1,9 e 1.6 milioni di pageviews. Ottimi risultati anche per Matteo Berrettini a quota 1 milione di visualizzazioni di pagina, e Matteo Arnaldi che grazie alla semifinale parigina registra 822 mila pageviews.

Il confronto con il calcio testimonia ancor di più il grande interesse riscosso dal tennis. Se è vero che i 3 milioni di visualizzazioni riscossi dai Mondiali di calcio non sono certo irrilevanti, Wimbledon raggiunge i 3 milioni e il Roland Garros tocca addirittura i 7,2. Anche spostando il confronto a livello dei singoli sportivi, i numeri sono a favore del tennis. Il calciatore più letto, nel periodo preso in analisi, è Lionel Messi a quota 1 milione seguito da Erling Braut Halaand (566.000), Cristiano Ronaldo (513.000) e Kylian Mbappé (460.000). Tra gli Italiani il più popolare è l’allenatore del Brasile Carlo Ancelotti, con 510.000 pageviews. Quasi irrilevante l’incidenza della Nazionale calcistica italiana che, nonostante il dibattito sul nuovo CT, si ferma ad appena 74.000 pageviews.

F1 e ciclismo reggono, le abitudini cambiano

Accanto al tennis registrano picchi significativi anche la Formula 1, grazie ad Andrea Kimi Antonelli che tocca quota 1,1 milioni di clic, e il ciclismo che, beneficiando del periodo più intenso della stagione tra classiche primaverili, Giro d’Italia e inizio del Tour de France, registra grandi numeri. Proprio la Corsa Rosa tocca la cifra di 866.000 visite. Insomma, più che il blasone e la storia di una singola disciplina, gli italiani sembrano ricercare un senso di identificazione nei risultati, premiando proprio gli sportivi capaci di generare entusiasmo con le loro imprese. Stilando una classifica Messi, che è il calciatore più letto dei 90 giorni esaminati, sarebbe solo al settimo posto dietro a Sinner, Cobolli, Djokovic, Alcaraz, Antonelli e Berrettini. Dunque, per la seconda volta in sei mesi, il tennis supera il calcio.