Challenger Roma Garden 2026: Vavassori che feeling in singolare, battuto anche Djere

Andrea Vavassori supera Laslo Djere in due set (6-3 6-4) al secondo turno del Challenger 75 di Roma Garden, conquistando la sua settima vittoria in singolare nel corso del 2026 di cui 5 tra qualificazioni e main draw ATP. Continua quindi l’ottimo feeling del piemontese con il singolare, sempre secondario rispetto al doppio, ma mai snobbato. Difatti, Vavassori si è qualificato per due tornei ATP in singolare: l’ATP 250 di Adelaide – dove è arrivato fino agli ottavi di finale – e l’ATP 250 di Montpellier.

In doppio, invece, ha vinto l’ATP 500 di Rotterdam e il Masters 1000 di Miami in coppia con Simone Bolelli. Ha poi disputato un ottimo torneo anche all’ATP 500 di Barcellona in coppia con il francese Pierre-Huges Herbert, arrivando fino alla finale. Nel complesso quindi quattro mesi molto positivi per “Wave” sia in doppio che in singolare, il modo migliore per arrivare agli Internazionali BNL d’Italia per cancellare l’amara sconfitta al primo turno nel 2025.