Masters 1000 Madrid 2026: Sinner e Musetti in allenamento alla Caja Magica

Continua il rodaggio in vista dell’esordio al Masters 1000 di Madrid 2026 per Jannik Sinner, che, pronto a scendere in campo venerdì 24 aprile contro il francese Benjamin Bonzi (n. 104 ATP), si è concesso una sessione di allenamento con Tomas Martin Etcheverry. Uno sparring partner che fa della terra rossa la sua superficie prediletta e che, proprio come l’azzurro, ha già conquistato un titolo ATP sul rosso in stagione nel 500 di Rio de Janeiro. L’argentino, numero 25 del tabellone, se la vedrà invece con Sebastian Ofner. Un set combattuto quello tra Sinner ed Etcheverry con l’altoatesino che ha avuto la meglio 7-5 al tie-break.

A dare il cambio ai due sarà poi la coppia formata da Lorenzo Musetti e Andrej Rublev. Un intenso allenamento per due giocatori che vanno a caccia di conferme nel torneo madrileno. Il carrarino deve difendere i punti della semifinale dello scorso anno o, quantomeno, provare ad arginare, ove possibile, la salatissima cambiale di 400 punti. Per Rublev situazione ben diversa: il campione del 1000 iberico nel 2024 cerca di riapprodare in Top 10. E quale miglior modo per farlo in un torneo che ha già sorriso al russo in passato. Per Muso sfida spigolosa contro Hubert Hurkacz, mentre per Rublev debutto contro Vit Kopriva