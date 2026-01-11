Australian Open 2026, Ruusuvouri si ritira: al suo posto Hanfmann

Emil Ruusuvuori non parteciperà al prossimo Australian Open. Dopo essersi cancellato dai tornei di Hong Kong e Auckland, l’ex numero 37 del mondo non ha ancora smaltito un problema alla parte bassa della schiena. Al suo posto nel main draw a Melbourne entrerà Yannick Hanfmann. Il tedesco, numero 102 del ranking e sorteggiato come testa di serie delle qualificazioni, avrebbe dovuto esordire contro Benjamin Hassan per un posto nel tabellone principale del primo Slam della stagione. Verrà invece sostituito da un alternate.

Nella seconda parte di stagione del 2024, Ruusuvuori ha sofferto di problemi di natura psicologica, come rivelato in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali dell’ATP. Sono stati sei i mesi di assenza dai campi fino a quando il 3 febbraio 2025 è tornato a giocare nel Challenger di Tenerife, dove ha racimolato una sconfitta.

Nella passata stagione, dopo aver partecipato a vari Challenger per risalire la classifica, è rientrato nel tabellone principale dello US Open perdendo al primo turno in tre set contro Alexei Popyrin. Attualmente numero 545 al mondo, la sua ultima partita ufficiale di risale allo scorso 18 ottobre, quando perse contro Francesco Maestrelli in tre set al Challenger 75 di Bergamo. Purtroppo per lui il 2026 non è cominciato nel migliore dei modi.