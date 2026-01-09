Ruusuvuori si ritira da Auckland: “Obiettivo essere pronto per l’Australian Open”

Non è iniziato nel migliore dei modi il 2026 di Emil Ruusuvuori, che dopo il forfait dal torneo di Hong Kong è stato costretto a ritirarsi anche dall’ATP 250 di Auckland. È stato proprio il finlandese a comunicarlo con un post sui social, facendo chiarezza sulle sue condizioni fisiche.

“Un piccolo aggiornamento: Siamo arrivati ​​in Nuova Zelanda sabato scorso per prenderci più tempo possibile per prepararci al torneo. Purtroppo, il dolore alla parte bassa della schiena non è passato, quindi abbiamo deciso di fare una risonanza magnetica” ha scritto.

“La scansione ha mostrato una protrusione del disco che premeva su un nervo, causando un forte dolore, che non ha lasciato altra scelta che ritirarmi dal torneo” prosegue il messaggio.

Il finlandese spera ancora di prendere parte allo Slam di Melbourne, dove è entrato in tabellone grazie al ranking protetto, tuttavia al momento non ci sono certezze: “Ora sto affrontando la situazione giorno per giorno e sto facendo tutto il possibile per essere pronto a competere agli Australian Open“.

Rientrato nel 2025 dopo aver dovuto fare i conti con problemi di salute mentale, Ruusuvuori non è ancora riuscito a ritrovare il suo miglior tennis. Attualmente numero 545 del ranking ATP, si augura che il 2026 possa essere la stagione della rinascita. Innanzitutto l’auspicio è che possa farcela per l’Australian Open, dove vanta come miglior risultato il secondo turno, raggiunto in tre edizioni.