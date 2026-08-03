Entry List Atp Challenger 2026 – Week 34: Augsburg, Kingston, Roehampton

Le entry list e i partecipanti dei tre tornei Atp Challenger della Settimana 34 (24-30 agosto 2026). In contemporanea alle qualificazioni degli Us Open, che ovviamente attraggono tutti i giocatori compresi tra la 100esima e la 240esima posizione del ranking, si disputano tre eventi in giro per il mondo. Il più ricco è Kingston, dove si gioca il secondo challenger consecutivo. Mettono in palio invece 50 punti i tornei di Augsburg e Roehampton in Europa. Di seguito tutte le entry list dei tre Atp Challenger in programma la trentaduesima settimana della stagione.
TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 34 (24-30 AGOSTO)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 KINGSTON
Ferreira Silva,Frederico POR 228
Clarke,Jay GBR 238
Andrade,Andy ECU 251
Mayot,Harold FRA 255
Guillen Meza,Alvaro ECU 278
Pacheco Mendez,Rodrigo MEX 293
Milavsky,Daniel USA 306
Marcondes,Igor BRA 310
Zink,Tyler USA 320
Martin,Andres USA 340
Ficovich,Juan Pablo ARG 341
Winter,Edward AUS 348
Krueger,Mitchell USA 349
Marrero Curbelo,Ivan ESP 360
Bicknell,Blaise JAM 373
Jubb,Paul GBR 375
Johns,Garrett USA 381
Fenty,Andrew USA 394
Brouwer,Gijs NED 415 PR
Miguel,Guto BRA JR 11
Willwerth,Benjamin USA JR 19
ALTERNATES
1 Kokkinakis,Thanasi (1) AUS 434
2 Hernandez,Alex (2) MEX 459
3 Poling,Karl (3) USA 482
4 Tobon,Miguel (3) COL 493
5 Miyoshi,Kenta (2) JPN 525
6 Saraiva Dos Santos,Paulo Andre (1) BRA 527
7 Legout,Timo (2) FRA 530
8 Fellin,Pietro (1) ITA 534
9 Bigun,Kaylan (2) USA 542
10 King,Darian (2) BAR 548 PR
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 AUGSBURG
Bailly,Gilles Arnaud BEL 227
Houkes,Max NED 242
Nedic,Andrej BIH 246
Krumich,Martin CZE 249
Soto,Matias CHI 256
Poljicak,Mili CRO 259
Cretu,Cezar ROU 260
Barrena,Alex ARG 261
Barton,Hynek CZE 263
Torres,Juan Bautista ARG 266
Hardt,Nick DOM 273
Rehberg,Max Hans GER 281 PR
La Serna,Juan Manuel ARG 286
Kopp,Sandro AUT 289
Bondioli,Federico ITA 294
Damas,Miguel ESP 300
Cuenin,Sean FRA 301
Ajdukovic,Duje CRO 302
Schoenhaus,Max GER 312
Mrva,Maxim CZE 317
Hemery,Calvin FRA 318
Moeller,Marvin GER 319
Faurel,Thomas FRA NG 323
ALTERNATES
1 Dalla Valle,Enrico (1) ITA 321
2 Faurel,Thomas (1) FRA 323
3 Stricker,Dominic (1) SUI 327
4 Dellien,Murkel (2) BOL 328
5 Estevez,Juan (1) ARG 329
6 Brunclik,Petr (1) CZE 331
7 Rehberg,Max Hans (1) GER 332
8 Mena,Facundo (1) ARG 333
9 Kumstat,Jan (1) CZE 336
10 Milic,Ognjen (1) SRB 337
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 ROEHAMPTON
Basing,Max GBR 250
Gray,Alastair GBR 264
Ribecai,Michele ITA 265
Butvilas,Edas LTU 268
Hussey,Giles GBR 270
Pucinelli De Almeida,Matheus BRA 277
Martineau,Matteo FRA 283
Broom,Charles GBR 287
Friend,Jay JPN 314
Monday,Johannus GBR 315
Stewart,Hamish GBR 334
Geerts,Michael BEL 339
Matusevich,Anton GBR 350
Ghibaudo,Antoine FRA 351
Shimizu,Yuta JPN 385
Maxted,Lui GBR 396
Zahraj,Patrick GER 408
Zhukayev,Beibit KAZ 419
Bittoun Kouzmine,Constantin FRA 424
Jones,Maximus THA 433
Boitan,Adrian ROU 435
Badenhorst,Devin RSA CO 10
Ivanov,Ivan BUL JR 7
ALTERNATES
1 Tarvet,Oliver (1) GBR 436
2 Radulov,Iliyan (1) BUL 441 PR
3 Peniston,Ryan (1) GBR 445
4 Langmo,Christian (1) USA 455
5 Potenza,Luca (1) ITA 470
6 Durasovic,Viktor (1) NOR 475
7 Loffhagen,George (1) GBR 477
8 Shepp,Anton (1) NZL 490
9 Poullain,Lucas (1) FRA 500
10 Rybakov,Alex (1) USA 502