WTA 1000 Cincinnati 2026: ufficiale, sorelle Williams in doppio assieme

La notizia arriva direttamente dai canali social del WTA 1000 di Cincinnati: nell’edizione 2026 scenderanno in campo anche Serena e Venus Williams. L’iconico duo delle sorelle Williams, che avrebbe dovuto giocare a Wimbledon 2026, giocherà in doppio assieme. La coppia statunitense non disputa una partita fianco a fianco dallo US Open 2022. In quell’occasione furono sconfitte al primo turno dalla coppia ceca Hradecka/Noskova. L’ultimo titolo vinto dalle sorelle Williams risale a Wimbledon 2016.

A Cincinnati saranno in tabellone grazie ad una wild card per dimenticare le delusioni del 2026. Da un lato, Serena è stata fermata da un problema fisico a Wimbledon impedendole di giocare proprio con la sorella; dall’altro Venus ha uno score di 10 sconfitte e zero vittorie (0-10) in singolare da gennaio ad inizio agosto. Non vince una partita in singolo dal primo turno del WTA 500 di Washington 2026. Rivederle in campo sarà un momento amarcord, se dovessero vincere anche una sola partita interromperebbero un digiuno che dura dal Roland Garros 2018.