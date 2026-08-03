WTA 1000 Toronto 2026: ritiro per Cocciaretto contro Gibson, il motivo e cosa succede per le scommesse

Ritiro per Elisabetta Cocciaretto nel corso della sfida contro Talia Gibson valida per il primo turno del WTA 1000 di Toronto 2026. Problema alla gamba sinistra per la marchigiana, che si è fermata nel corso del secondo set in svantaggio 6-2 3-2.

Ritiro Cocciaretto, cosa succede con le scommesse

La sfida è regolarmente cominciata, quindi parte dei siti scommesse rimborsa gli esiti (Cocciaretto perdente, Gibson vincente). Il consiglio, però, è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo parziale, che si è regolarmente concluso. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate solo ed esclusivamente se l’esito risulta già certificabile.