WTA 500 Washington 2026: Eala campionessa in rimonta, primo titolo in carriera

Alexandra Eala supera in rimonta Jessica Pegula (4-6 6-4 6-0) e, dopo quasi un giorno dal primo punto giocato, si laurea campionessa del WTA 500 di Washington 2026. La finale femminile subisce ritardi ed interruzioni a causa delle condizioni meteo avverse, tanto che inizia quando in Italia è domenica sera e termina intorno alle 19:00 del lunedì. Eala deve attendere quasi 24 ore per alzare al cielo il primo titolo della propria carriera, ma è abile a sconfiggere pioggia, interruzioni ed avversaria. Il trionfo di Washington potrebbe proiettarla in Top 20, ma tutto dipenderà dai risultati che emergeranno dal WTA 1000 di Toronto. Di certo, la tennista filippina migliorerà il proprio best ranking (28).

La partita e il percorso

I primi due set vivono di grande equilibrio, fino al decimo gioco del secondo parziale. In quel momento Eala trova il break che le consegna la parità e poi mette in scena un assolo. Vincendo i successivi sei giochi consecutivi, chiude con un bagel. Eala trionfa in rimonta proprio come al WTA 125 di Birmingham 2026, l’altro titolo sollevato nei primi sette mesi della stagione. Si trattava della seconda finale in carriera dopo la sconfitta al WTA 250 di Eastbourne 2025.

Il primo titolo di Eala è impreziosito dal percorso compiuto: la classe 2005 ha eliminato in ordine Qinwen Zheng (campionessa olimpica in carica), Leylah Fernandez (campionessa in carica del WTA 500 di Washington), Elina Svitolina (l’ultima vincitrice di un WTA 100o), Naomi Osaka (una quattro volte campionessa Slam) e appunto Jessica Pegula (numero 1 del seeding).Per Pegula, invece, seconda sconfitta consecutiva in finale nel 2026 dopo quella subita da Linda Noskova al WTA di Berlino. Il bilancio rimane però estremamente positivo: quattro volte in finale negli ultimi sette mesi con due vittorie (WTA 1000 Dubai, WTA 500 Charleston)