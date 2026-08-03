Masters 1000 Montreal 2026: interrotta per pioggia Berrettini – Navone

Interrotta nel corso del primo gioco del primo set la partita tra Matteo Berrettini e Mariano Navone al Masters 1000 di Montreal 2026. L’esordio del romano, inizialmente previsto per domenica 2 agosto, è slittato a lunedì 3, con un ulteriore rinvio dalle 17:00 alle 19:00 italiane. Dopo pochissimi minuti di gioco la pioggia è tornata protagonista, costringendo l’umpire a mandare negli spogliatoi i due giocatori con il punteggio di 0-0 e vantaggio interno per Navone. Inoltre, a Montreal è prevista pioggia per tutta la giornata e c’è possibilità che l’ordine di gioco sia interamente cancellato a meno che il tempo non migliori nel corso della serata italiana.

Un avvio particolarmente complicato per il torneo canadese, che ha visto il meteo grande protagonista come successo anche al WTA 1000 di Toronto e al combined ATP/WTA 500 di Washington. Nella capitale statunitense le finali di singolare sono slittate al lunedì: Pegula-Eala è iniziata domenica e si è conclusa intorno alle 19:00 italiane di lunedì, mentre Fritz-Jodar è da disputare per intero.

AGGIORNAMENTO 21:41 – Riprende la partita dopo 2 ore e 22 minuti dall’ultimo punto giocato, Navone tiene il proprio turno di servizio.

AGGIORNAMENTO 21:38 – Ha smesso di piovere a Montreal, i campi sono asciutti. Berrettini – Navone dovrebbe riprendere a breve, salvo ulteriori scrosci.

AGGIORNAMENTO 20:51 – Ulteriore slittamento: Berrettini – Navone non riprenderà prima delle 21:30.

AGGIORNAMENTO 20:16 – Non si gioca prima delle 21:00.

AGGIORNAMENTO 19:38 – Il gioco non riprenderà prima delle 20:15.